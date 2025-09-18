Solaro

SOLARO – Si è svolto l’altro giorno a Monza primo incontro informale tra i vertici del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e il nuovo prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata.

Il presidente Emiliano Campi, il direttore generale Attilio Fiore e il comandante della polizia locale Claudio Attilio Camisasca hanno presentato al prefetto i principali progetti in corso e in programma, riguardanti ambiente, sicurezza, protezione civile ed educazione.

Roccatagliata ha espresso apprezzamento per l’impegno del Parco e dei volontari che lo animano, annunciando la volontà di visitare prossimamente la sede dell’ex Polveriera di Solaro. Un incontro cordiale che apre la strada a nuove collaborazioni e sinergie per la tutela e la valorizzazione del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: i vertici del parco col nuovo prefetto della Brianza)

18092025