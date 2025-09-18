Città

SARONNO – Cambio al vertice della compagnia dei carabinieri: il nuovo comandante è il maggiore Annalisa Menga, che ha assunto ufficialmente la guida del presidio dell’Arma in città.

Classe 1990, originaria di Roma, il maggiore Menga dopo il liceo classico, nel 2010 ha superato il concorso per il 192° corso dell’Accademia Militare di Modena, proseguendo poi alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, frequentata dal 2012 al 2015. Al termine del percorso ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza.

Il suo primo incarico è stato nel 2015 alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, dove ha guidato un plotone ed è stata anche insegnante. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pavia. Nel 2020 le è stato affidato il comando della compagnia carabinieri di Borgosesia, in provincia di Vercelli, incarico che ha mantenuto per cinque anni fino all’arrivo a Saronno.

Nel dettaglio, alla guida del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Varese è arrivato il maggiore Marco Di Caprio. Campano, anche lui 35enne, ha frequentato dapprima la scuola militare “Nunziatella”, quindi l’Accademia Militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma. Ha guidato un plotone all’8° Reggimento Carabinieri “Lazio” a Roma, per poi assumere incarichi nell’organizzazione territoriale, in particolare a Partinico, Serra San Bruno e infine a Parma, dove ha retto la compagnia per quattro anni.

Infine, da alcuni giorni, il tenente Kathrin Maria Munter, 27enne originaria della provincia di Bolzano, ha assunto il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Varese. Dopo la formazione all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, è stata comandante di plotone e insegnante alla scuola allievi marescialli dei carabinieri di Firenze prima di approdare nella Città Giardino.

