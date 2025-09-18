Città

SARONNO – Dopo la celebrazione di sabato 30 agosto, che ha visto l’accoglienza della statua della Madonna che scioglie i nodi al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, la comunità si prepara a un nuovo momento di intensa spiritualità. Da venerdì 19 a sabato 27 settembre, infatti, ogni sera sarà celebrata la novena dedicata alla Madonna che scioglie i nodi, un appuntamento che lo scorso anno aveva richiamato un gran numero di fedeli.

Durante la novena, il cesto dei “nodi” rimarrà accanto all’altare di Sant’Anna. I fedeli potranno affidare le proprie difficoltà, simbolicamente rappresentate da cordoncini o pezzi di stoffa, che saranno raccolti in vista del tradizionale “falò dei nodi” di domenica 28 settembre, giorno della festa. La celebrazione si terrà nel chiostro del Santuario e concluderà il percorso di preghiera.

Il programma prevede ogni sera la recita del Rosario, seguita dalla messa e dai momenti di affidamento personale. Un’occasione, sottolineano dal Santuario, per vivere insieme un cammino comunitario, fatto di preghiera e di segni concreti.

“Il gesto semplice di scrivere e affidare i propri nodi è un modo per riconsegnare a Dio le nostre difficoltà, chiedendo che vengano sciolte nella fede” ha spiegato il rettore del Santuario, don Massimiliano Bianchi.

La festa culminerà domenica 28 settembre con la celebrazione solenne e il falò dei nodi: per l’occasione, come già ricordato, sarà importante non utilizzare materiali plastici, ma spago, stoffa o corda, così da permettere la combustione senza danni per l’ambiente.

