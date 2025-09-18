Cronaca

SARONNO – Momenti di grande apprensione questa mattina, giovedì 18 settembre, in via Marconi per un investimento che ha coinvolto una bambina di 7 mesi. La piccola è stata soccorsa insieme alla mamma di 35 anni che era con lei, entrambe trasportate in ospedale di Legnano.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9,20, quando un’utilitaria guidata da una pensionata le ha investite. L’arrivo dei soccorritori della Croce Azzurra di Caronno Pertusella è stato immediato, con le prime cure prestate sul posto mentre una pattuglia della polizia locale si è occupata della viabilità oltre ai rilievi.

L’impatto ha provocato il blocco totale della viabilità: le auto sono rimaste ferme per lungo tempo, con code che hanno raggiunto via Milano fino all’altezza del cimitero.

