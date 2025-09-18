Città

SARONNO – Il mondo del verde e della cultura cittadina piange la scomparsa di Franco Luigi Turconi, classe 1948, presidente e tra i fondatore dell’associazione Semplice Terra Aps. Punto di riferimento per la cura degli orti urbani, Turconi ha dedicato la sua vita a diffondere conoscenze e buone pratiche legate alla natura e alla coltivazione.

Conosciutissimo a Saronno e non solo per la passione con cui portava avanti progetti educativi e ambientali, aveva promosso il valore del verde come strumento di socialità e benessere. Tra le sue iniziative più significative c’era la valorizzazione dell’orto storico di via San Cristoforo, un luogo che, grazie al suo impegno, è diventato esempio di comunità e tradizione.

Turconi ha coinvolto nel tempo scuole, famiglie e associazioni, accompagnando bambini e ragazzi a riscoprire il contatto con la terra e la stagionalità. Docente Unitre è stato anche autore di diversi libri dedicati agli orti e alla cultura del verde, nei quali raccoglieva esperienza e passione.

Amici, conoscenti e membri dell’associazione si stringono oggi intorno alla moglie e ai figli, ricordandone non solo le competenze, ma anche la generosità e la capacità di trasmettere entusiasmo. Il suo lascito resta nelle tante persone che hanno imparato da lui a guardare con occhi diversi la natura che ci circonda.

