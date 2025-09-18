Softball

CARONNO PERTUSELLA – Nel secondo turno della postseason del campionato Under 19 di softball italiano si sono decise le 4 squadre che si daranno battaglia per il titolo di campionesse d’Italia 2025. Rheavendors Caronno, Itas Mutua Rovigo, Mia Office Blue Girls e Lacomes Bollate Softball hanno vinto i rispettivi gironi e ottenuto il pass per la Final Four scudetto.

A Caronno Pertusella le Rheavendors hanno prima superato il Milano 1946 per 14 a 13, dopo un match combattuto dall’inizio alla fine, e poi le padrone di casa dell’Italposa Forlì, reduci dal successo per 15 a 6 sulla compagine milanese, in un’altra gara non adatta ai deboli di cuore terminata con il punteggio di 12 a 11.

Il concentramento n.2 si è tenuto a Saronno e ha visto l’Itas Mutua Rovigo imporsi per 6 a 2 sulle padrone di casa del Saronno e sul Big Mat BSC Grosseto per 8 a 1. Secondo posto per la formazione toscana che ha battuto quella lombarda per 11 a 4.

A Pianoro le padrone di casa delle Mia Office Blue Girls hanno superato la Lupi Auto Fiorentina per 14 a 0 e il Porta Mortara Novara per 8 a 0. Seconda piazza per le ragazze piemontesi grazie alla vittoria per 19 a 7 su quelle toscane.

Il girone 4 ha visto il Lacomes Bollate Softball imporsi per 15 a 1 sul Collecchio Softball e per 8 a 0 sulle Thunders. La formazione emiliana ha poi battuto la compagine veneta per 11 a 7 ottenendo, così, il secondo posto del concentramento.

(foto archivio)

