Softball U19: Saronno debutta con un netto 16-1 sul Milano in Coppa Lombardia
18 Settembre 2025
SARONNO – Esordio vincente per la formazione Under 19 dell’Inox Team Saronno in Coppa Lombardia. Al De Sanctis, nella serata di ieri, le ragazze guidate da Willy Pino hanno superato le pari età del Milano Baseball 1946 con il punteggio di 16-1, chiudendo l’incontro in tre riprese.
Il match, valido per la seconda giornata del torneo, ha confermato la solidità del gruppo saronnese, partito subito forte e capace di archiviare velocemente la pratica contro le avversarie milanesi.
Resta da recuperare la gara contro il Legnano Baseball e Softball, rinviata nelle scorse settimane.
La stagione del softball, dunque, volge al termine ma non si è ancora conclusa.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: Inox Team Saronno under 19)
18092025