Cronaca

TRADATE – Gravissimo incidente ieri sera attorno alle 20 alla periferia di Tradate, in via per Castelnuovo. Una donna di 79 anni è stata investita da un’autovettura ed è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna si trovava a poco distanza dalla propria abitazione, che infatti è situata nelle vicinanze del luogo del sinistro, quando è stata travolta da un’auto condotta da una 31enne. L’investimento sarebbe avvenuto in condizioni di scarsa visibilità: la zona infatti non è illuminata e l’orario serale potrebbe avere reso difficile la percezione della presenza della pedone sulla carreggiata.

Immediatamente soccorsa, l’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Saronno, dove però è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

18092025