SOLARO – SARONNO – Momenti di forte tensione nella mattinata di mercoledì 17 settembre, quando un uomo di 44 anni ha attirato l’attenzione dei passanti camminando in mezzo alle auto nell’ultimo tratto della Saronno-Monza.

Secondo le prime testimonianze, poco dopo le 6,30 l’uomo avrebbe raggiunto il torrente Lura, nella zona compresa tra via Varese e viale Lombardia (la rotonda denominata “della Dubina”) minacciando di lanciarsi. In un altro momento di agitazione si sarebbe anche disteso in mezzo alla carreggiata, bloccando la circolazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. La zona è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico e lavorato per riportare la calma.

Fondamentale il supporto del personale della Croce rossa di Saronno, che ha preso in carico l’uomo dopo che i militari sono riusciti a convincerlo a farsi aiutare. È stato quindi accompagnato all’ospedale per ricevere le cure necessarie.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)