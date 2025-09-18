Cronaca

UBOLDO – Grave incidente a mezzogiorno di oggi, giovedì 18 settembre, in via IV Novembre, all’altezza dell’incrocio con via Spinella, dove un’auto e una moto si sono scontrate poco prima delle 12.45. L’impatto è stato molto violento e la moto è rimasta gravemente danneggiata.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse squadre di soccorso: due ambulanze e un’automedica di Areu, con la centrale operativa dei Laghi che ha classificato l’intervento in codice rosso. I sanitari hanno prestato le prime cure a un uomo di 25 anni in sella alla moto.

Le condizioni del ferito hanno destato subito preoccupazione, tanto che le operazioni di soccorso si sono prolungate a lungo sul luogo dell’incidente, con il personale sanitario che ha stabilizzato i pazienti prima del trasporto in ospedale.

La polizia locale di Uboldo ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire il traffico, rimasto rallentato a lungo nella zona.

