Città

VARESE – Sarà lo storico saronnese Beppe Nigro a tenere l’orazione ufficiale nella cerimonia per il 155° anniversario della Breccia di Porta Pia. L’appuntamento è in programma domenica 21 settembre alle 10 nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri, con la partecipazione del Comune di Varese e dell’Associazione mazziniana italiana.

La mattinata si aprirà con i saluti di Leonardo Tomassoni, presidente della sezione varesina dell’Ami, seguiti dall’intervento del professor Enzo Laforgia, assessore alla cultura del Comune.

Il momento clou sarà proprio l’orazione del saronnese Nigro, che accompagnerà i presenti in una riflessione sul significato storico e civile del 20 settembre 1870, data che segnò l’ingresso dell’esercito italiano a Roma e la conclusione del processo di unità nazionale.

La commemorazione proseguirà con la deposizione di una corona al Monumento del Bersagliere. Alla cerimonia parteciperà anche il “Carosello storico 3 Leoni” di Somma Lombardo, che renderà ancora più solenne l’iniziativa.

Accanto alle autorità cittadine saranno presenti il sindaco Davide Galimberti e il maggiore Maurizio Fiori, presidente provinciale dell’Associazione Bersaglieri di Varese.

Un’occasione che lega la memoria storica nazionale alla partecipazione della comunità locale, in un ricordo che continua a unire generazioni diverse.

