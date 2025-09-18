Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – E’ salva grazie al coraggio dei carabinieri della stazione di Castiglione Olona l’anziana rimasta coinvolta in un incendio divampato oggi, giovedì 18 settembre, all’interno della loro abitazione. La donna, con difficoltà motorie, era rimasta intrappolata al primo piano mentre le fiamme e il fumo invadevano la villetta.

L’allarme è scattato poco dopo le 12, quando un passante ha notato il fumo uscire dalla finestra della cucina e ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati per primi i militari dell’Arma che hanno trovato il marito all’esterno, in evidente stato di agitazione, mentre spiegava che la moglie non riusciva a scendere. Senza esitazione, i carabinieri sono entrati tra il fumo e le fiamme, hanno raggiunto la donna e l’hanno sorretta fino a portarla in salvo.

Pochi minuti dopo sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno domato le fiamme ma dichiarato inagibile la casa. I due anziani, coscienti e vigili, sono stati accompagnati in ospedale a Tradate dal personale del 118 per i necessari controlli.

L’episodio ha destato grande apprensione tra i residenti, ma si è concluso senza gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

