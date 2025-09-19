Città

SARONNO/SARONNESE – Questo fine settimana diventa l’occasione ideale per dire addio all’estate con un fitto programma di eventi a Saronno e dintorni. Sagre e feste popolari, musica, teatro e laboratori creativi animeranno le giornate, offrendo momenti di svago e convivialità per grandi e piccoli.

Venerdì 19 settembre

SARONNO – Alle 17.30, nella sede dell’associazione L’Isola che non c’è di via Biffi 5, incontro Il conflitto come risorsa nelle relazioni. Informazioni al sito www.isolasaronno.it .

SARONNO – Dalle 16.30, e fino a domenica sera, parte la tradizionale Festa dell’oratorio Prealpi. Per conoscere il programma si può contattare il numero 3409646342.

ROVELLO PORRO – Approda in paese la 19° edizione della Fera de pomm de tèra all’area festa di via B. Luini con un ricco programma. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 20 settembre

UBOLDO – Torna questo fine settimana la tradizionale Sagra della Patata 2025: cena lombardo/romagnola, presentazione di libri, concorsi, street food, musica dal vivo e molto altro. Maggiori informazioni al sito internet www.comun.uboldo.va.it .

SARONNO – Dalle 18, in via Padre Luigi Monti 42, Dj Set/Neighbor Groove con Klin Fm. Dettagli al sito internet www.notedipastasaronno.it .

SARONNO – Alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta di via I maggio 1, va in scena Ricordati il Bonsai nuovo spettacolo de I Legnanesi (in foto). Informazioni dettagliate e prevendite al sito www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 21 settembre

SARONNO – Dalle 8 alle 16 torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie nella location di piazza del Mercato.

SARONNO – Dalle 15.30 alle 17.30, nella sede del museo della ceramica G.Gianetti di via Carcano 9, Workshop di ceramica: Fatti un giro! Informazioni al sito internet www.museogianetti.it .

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate della storica villa Zari organizzate dall’associazione Baule Verde. Info e prenotazioni al numero 3665901468, www.villeaperte.info.

SARONNO – Alle 21, al Cineteatro di via Silvio Pellico 4, va in scena lo spettacolo La magia della sabbia, la storia di Luigi Monti. Informazioni all’e-mail [email protected].