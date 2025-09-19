Città

SARONNO – La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Franco Luigi Turconi, presidente tra i fondatori di Semplice Terra, scomparso mercoledì 17 settembre. Uomo di grande passione per il verde e per la cura degli orti urbani, Turconi ha lasciato un segno profondo nella vita cittadina con progetti che hanno saputo unire natura, educazione e comunità.

Il funerale sarà celebrato venerdì 19 settembre alle 16 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo a Saronno. Prima della cerimonia è prevista la recita del rosario, fissata per le 15.45.

Amici, conoscenti e volontari delle tante iniziative che ha promosso si uniranno alla famiglia – la moglie e i figli – per un ultimo momento di raccoglimento. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati a testimonianza dell’affetto e della stima che la città ha sempre riservato a Turconi.

Nelle ultime ore è arrivato il messaggio di Unitre dove Turconi era docente: “Ci uniamo al dolore dei familiari per la scomparsa di Franco Turconi, docente di Unitre Saronno dal 2017.

La recente notizia della sua inaspettata malattia ci ha colto completamente impreparati. Siamo addolorati ed increduli. Lo ricordiamo sempre attivo, disponibile e attento alla nostra associazione. Indimenticabili i suoi corsi, le visite all’orto storico di via San Cristoforo, per i più una sorprendente scoperta in centro città, un vero e proprio “manuale” di orticultura e di cura delle tradizioni locali.

Ricorderemo con gratitudine il suo impegno e la sua grande capacità di suscitare interesse e collaborazione tra le persone e le associazioni”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09