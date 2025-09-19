Caronno Pertusella: al via il secondo weekend della 13′ Sagra del Cinghiale
19 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Prosegue al Parco della Resistenza di via Avogadro la 13′ edizione della Sagra del Cinghiale, organizzata dal gruppo “Gli Scalmànati”. Dopo il primo fine settimana, la manifestazione torna con un ricco programma da oggi venerdì 19 a domenica 21 settembre, tra buona cucina, musica e intrattenimento.
Il via è fissato per oggi venerdì 19 settembre con l’apertura della ristorazione alle 19.30, seguita alle 21 dalla serata dedicata ai balli latino-americani con Mascalzone Dance (bachata, salsa e kizomba).
Sabato 20 settembre si parte alle 15 con le attrazioni per bambini, poi alle 19.30 torna la ristorazione con i piatti tipici a base di cinghiale. La serata musicale inizierà alle 21 con i Compagni di Merenda, che proporranno un viaggio tra pop e rock dagli anni ’60 a oggi.
Domenica 21 settembre giornata conclusiva: dalle 10 apertura delle attrazioni per i più piccoli e, dalle 12, ristorazione attiva fino alle 15, per poi riprendere la sera dalle 19.30. Alle 21 spazio alla “Serata Latina Danzante” con la Scuola Ads Aps Studio 17, mentre alle 22.30 gran finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
La sagra si svolge anche in caso di maltempo, essendo prevista un’area coperta. I posti a sedere sono solo su prenotazione al numero 3496606959.
(foto archivio)
