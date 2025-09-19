Groane

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale con un intervento dell’assessore Francesca Sulis.

Martedì, all’uscita da scuola, la Lega di Ceriano Laghetto ha allestito un gazebo per distribuire volantini dal contenuto polemico e strumentale contro l’Amministrazione comunale. Un’iniziativa che, per luogo e modalità, sarebbe già di per sé biasimabile: la scuola non può e non deve diventare terreno di battaglia politica.

Ma ciò che rende l’episodio ancora più grave è la strumentalizzazione da parte della Lega del Comitato Genitori. La Lega ha infatti coinvolto alcuni suoi militanti che sono anche rappresentanti del Comitato, utilizzando il loro ruolo per dare ai volantini un’apparenza di legittimità e far credere che l’iniziativa fosse riconducibile all’organismo stesso. Un comportamento scorretto, che trascina un ente nato per rappresentare tutte le famiglie dentro logiche di partito, compromettendone la neutralità e la credibilità.

Si tratta di una violazione evidente dello statuto del Comitato Genitori, che sancisce la sua indipendenza da ogni movimento politico o confessionale. Nessuno mette in discussione la libertà dei cittadini di fare politica: altra cosa, però, è sfruttare una carica di rappresentanza scolastica per coprire e amplificare un’operazione di propaganda basata su falsità.

L’assessora all’Istruzione Francesca Sulis ha definito l’episodio “inaccettabile”, sottolineando come la Lega abbia dimostrato di non avere rispetto né per la scuola né per l’istituzione del Comitato Genitori, piegata a finalità che nulla hanno a che fare con studenti e famiglie. L’Assessora ha annunciato che chiederà un confronto alla dirigente scolastica e che sarà convocato anche il direttivo del Comitato Genitori per esigere spiegazioni su quanto accaduto.

