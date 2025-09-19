Città

SARONNO – In una splendida giornata di fine estate Macugnaga e il Monte Rosa hanno accolto domenica 7 Settembre i numerosi saronnesi che si sono dati appuntamento per festeggiare il compleanno del “Rifugio CAI Saronno” che compie quest’anno i suoi primi 50 anni e che la Sezione celebra con diverse iniziative.

A partire dal 1972 un nutrito gruppo di saronnesi ha dedicato tempo libero e tanta passione per la ristrutturazione del vecchio alloggio al Belvedere di Macugnaga, portando alla realizzazione del “Rifugio Cai Saronno” che venne inaugurato ufficialmente nell’autunno del 1975: un’impresa collettiva che resta un vanto per il Cai e la comunità saronnese. Da allora i soci lo mantengono in ordine e pronto, da giugno a settembre, ad accogliere gli escursionisti, che vi possono solo pernottare o trascorrere alcuni giorni in autogestione. Negli anni il rifugio ha ospitato non solo i nostri soci ma numerosi gruppi organizzati di oratori, scout, alpinismo giovanile: per loro Macugnaga e il Belvedere sono diventati luoghi del cuore, dove si ritorna sempre volentieri, fisicamente o con il ricordo.

La festa, semplice e informale, ha visto la partecipazione di tanti soci e concittadini, tra i quali la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, e del presidente della sezione Cai di Macugnaga Davide Rabbogliatti, in una giornata passata all’insegna della convivialità e del divertimento; non poteva mancare un ottimo pranzo preparato dai nostri soci, mentre i più coraggiosi si cimentavano nell’esecuzione di canti di montagna a più voci, diretti dal maestro Gabriele Ceriani.

Dopo i ringraziamenti ed i saluti di rito la giornata è terminata nel pomeriggio con un brindisi al nostro rifugio, con l’augurio che possa essere ancora per molti anni, come lo è stato nel passato, un luogo dove trascorrere momenti felici in compagnia di amici, al cospetto della Est del Rosa, portandosi a casa la memoria di giornate indimenticabili.

I festeggiamenti continuano ora a Saronno con una mostra fotografica dedicata al rifugio, con immagini dall’inaugurazione ai nostri giorni. La mostra sarà visitabile dal pomeriggio di sabato 27 settembre all’oratorio Regina Pacis e nei giorni successivi nella sede della Proloco, dove sarà anche possibile consultare il registro del rifugio.

