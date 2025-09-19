Città

COGLIATE – Un pomeriggio dedicato ai più piccoli. Domani, sabato 20 settembre, dalle 14 alle 16, al centro sportivo di via Montello si terrà l’open day del team Mtb Cogliate.

L’associazione ha preparato tre percorsi di difficoltà diversa per permettere a tutti i bambini, nati tra il 2015 e il 2020, di mettersi alla prova e scoprire il mondo della mountain bike. Per partecipare è necessario portare la propria bici e il caschetto, al resto penserà lo staff della squadra, pronto ad accompagnare i giovani ciclisti in questa esperienza.

Sarà anche un’occasione per i genitori, che potranno seguire da vicino le prove dei figli, osservandoli destreggiarsi sui tracciati in totale sicurezza. Un pomeriggio che unisce sport, divertimento e spirito di squadra, con l’obiettivo di avvicinare sempre più ragazzi alla disciplina della mountain bike.

