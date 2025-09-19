Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 12 settembre.

La segnaletica stradale, appassiona molto i boliviani ma quella in merito alle distanze raggiunge l’ossessione. Già quando viaggi in bici in salita e trovi i cartelli che indicano lo sviluppo lineare ogni 100 metri la cosa diviene per me mentalmente faticosa da sostenere. Pare che la strada scorra con una lentezza esasperante, una lungaggine ben superiore a quella reale. Immaginatevi la scena: il vento soffia, ovviamente contro, la strada si inerpica e la biciclettina carica che prova a salire. Non c’è né, l’occhio corre lì, corre al progredire delle distanze percorse. Ovviamente i chilometri, passino anche le centinaia di metri, ma spingersi alle decine ed alle singole unità è un po’ diabolico. Ma qui a volte si va oltre arrivando a contare decimetri e centimetri. Si si avete capito bene, si indica anche lo sviluppo in centimetri di una strada lunga centinaia di km. Ah, giusto per non farci mancare nulla scrivono le distanze anche sui sassi.

I 70 km di oggi non sono tanti ma se passati in mezzo ad un deserto la storia cambia. Cambiano gli spazi, le sensazioni, i silenzi. Senti il leggero “grin grin” della catena e il soffice l’artigliare dei copertoni sul terreno; se stai attento senti anche il rumore dei tuoi pensieri. Perché andando in bici hai tanto tempo per pensare, riflettere argomentare e confutare le tue opinioni. Se il vento ti lascia stare hai davvero l’opportunità di rimuginare sulle cose, sugli altri e soprattutto su te stesso.

E ti ritornano in mente i versi di leopardi: “interminabili spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete”. Questo se il vento ti lascia stare, se invece comincia a soffiarti addosso aria fredda allora la poesia cambia e cominci a citare in ordine d’importanza i santi.

Tra pensieri più o meno “profondi” arrivo a turco e mentre entro nell”allojamiento a scaricare la bici vengo invitato dai muratori di un vicino cantiere a mangiare con loro. Stanno completando la cottura un enorme asado di carne di lama con costine così grosse che paiono quelle dei dinosauri che sgranocchiavano i Flinstones, gli antenati di Hanna e Barbera.

Mi offrono carne accompagnata con riso e piccole patate semidolci grandi come un’oliva. Due “costine” sono più che sufficienti a saziare la mia fame da ciclista. Contribuisco con tre bottiglioni di coca quina, la coca cola prodotta in Bolivia, meglio dell’originale. Vado a fare un giro nel pueblo ed arrivo in piazza. Entro nell’ufficio della comunità indigena dove vengo accolto molto bene. Il Consiglio decide sulla comunità agricola ed è formato da 11 coppie (marito e moglie) l’uomo porta una sorta di corda al collo e la donna un cucchiaio che serve come spilla per chiudere la coperta di alpaca che hanno sulle spalle. 22 anni fa alcuni loro lama vennero portati in Libia.

Se mai vi capitasse di passare da quel martoriato paese e di vedere dei lama, non è un’allucinazione ma sono Iidiscendenti dei lama di turco. Ripasso in piazza in serata, le luci sono accese ma nella sede della comunità ci sono solo uomini. Nel pomeriggio ho incontrato anche il ciclista numero 8, un belga di nome Sebastien. Tipo particolare. In piazza ci sono due ristorantini molto molto piccoli e pieni, c’è tanta gente in attesa di mangiare quindi recupero a fatica due panini che farcisco con tonno e maionese. Mi concedo anche il dessert con l’ultimo dei biscotti Oreo comperarti in mattinata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09