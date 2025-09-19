Ieri su ilSaronno: mamma e neonata investite in centro, motociclista grave ad Uboldo, nuovo comandante dei carabinieri
19 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 18 settembre, spiccano gli incidenti che hanno coinvolto pedoni, motociclisti e automobilisti tra Saronno, Uboldo e la Saronno-Monza, oltre al cambio al vertice della compagnia dei carabinieri.
A Saronno una mamma e la sua bambina sono state investite in via Marconi, all’altezza dell’incrocio con via San Giuseppe. L’incidente ha causato rallentamenti e blocchi al traffico per diverso tempo.
Saronno, mamma e bimba investite in via Marconi. Traffico bloccato
Sempre a Saronno, l’ultimo tratto della Saronno-Monza è stato teatro di un’emergenza medica: un 44enne si è sentito male alla guida e sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Croce rossa per soccorrerlo.
Traffico fermo nell’ultimo tratto della Saronno-Monza: intervento congiunto di carabinieri, vigili del fuoco e Cri per salvare 44enne
A Uboldo un grave incidente tra un’auto e una moto ha coinvolto un giovane di 25 anni, rimasto ferito dopo l’impatto in via IV Novembre.
Uboldo, grave incidente tra auto e moto in via IV Novembre: ferito un 25enne
Saronno piange la scomparsa di Franco Turconi, figura molto conosciuta per il suo impegno con l’associazione Semplice Terra e per la promozione degli orti urbani.
Saronno, si è spento Franco Turconi, anima di Semplice Terra e cultore degli orti urbani
Cambio alla guida della compagnia dei carabinieri di Saronno: il maggiore Annalisa Menga è il nuovo comandante.
Saronno, il maggiore Annalisa Menga è il nuovo comandante dei carabinieri
Al Santuario di Saronno sono iniziati i nove giorni di preghiera dedicati alla Madonna che scioglie i nodi, un appuntamento molto sentito che culminerà con il tradizionale falò.
Saronno, in Santuario la Madonna che scioglie i nodi, nove giorni di preghiera in attesa del falò di nodi
