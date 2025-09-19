Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 18 settembre, spiccano gli incidenti che hanno coinvolto pedoni, motociclisti e automobilisti tra Saronno, Uboldo e la Saronno-Monza, oltre al cambio al vertice della compagnia dei carabinieri.

A Saronno una mamma e la sua bambina sono state investite in via Marconi, all’altezza dell’incrocio con via San Giuseppe. L’incidente ha causato rallentamenti e blocchi al traffico per diverso tempo.

Sempre a Saronno, l’ultimo tratto della Saronno-Monza è stato teatro di un’emergenza medica: un 44enne si è sentito male alla guida e sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Croce rossa per soccorrerlo.

A Uboldo un grave incidente tra un’auto e una moto ha coinvolto un giovane di 25 anni, rimasto ferito dopo l’impatto in via IV Novembre.

Saronno piange la scomparsa di Franco Turconi, figura molto conosciuta per il suo impegno con l’associazione Semplice Terra e per la promozione degli orti urbani.

Cambio alla guida della compagnia dei carabinieri di Saronno: il maggiore Annalisa Menga è il nuovo comandante.

Al Santuario di Saronno sono iniziati i nove giorni di preghiera dedicati alla Madonna che scioglie i nodi, un appuntamento molto sentito che culminerà con il tradizionale falò.

