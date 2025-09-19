Cronaca

SOLARO – Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha avviato un piano straordinario di pulizia del sottobosco per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un intervento deciso dopo il vertice in Prefettura dello scorso marzo e reso possibile dalla variazione di bilancio approvata dalla Comunità del Parco lo scorso 13 giugno che ha autorizzato l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 2024.

Le risorse sono state destinate a un progetto che prevede tre sfalci successivi nell’arco dell’anno solare. I lavori procedono da sud a nord del Parco e, in questo primo lotto, interessano i territori di Cogliate, Misinto, Ceriano Laghetto, Cucciago, Garbagnate Milanese e Limbiate. “L’obiettivo – spiegano dal parco – è garantire maggiore sorvegliabilità nelle zone più volte segnalate per attività di spaccio, aree che si sviluppano soprattutto lungo strade e piste ciclabili”.

Senza rovi, ed alte sterpaglie tutta la zona diventa dunque meglio controllabile da parte delle forze dell’ordine ed eventuali malintenzionati saranno portati a stare alla larga.

(foto: una delle aree dove è già stato completato l’intervento)

