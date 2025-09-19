Città

SARONNO – La mostra “Segni e tracce, il mondo di ieri a Saronno” è presentato dal commento del noto fotografo e storico del fotogiornalismo Uliano Lucas, che ha firmato i testi del percorso espositivo. Le sue parole offrono una chiave di lettura intensa e poetica delle immagini di Edio Bison e dell’Archivio Longoni, capaci di raccontare non solo la memoria industriale e civile della città, ma anche le trasformazioni sociali, culturali e umane che hanno segnato il Novecento.

Vuoto e pieno, colore e bianco e nero, i luoghi dell’abbandono delle aree dismesse di una Saronno industriale ormai passata e la vita di una città con i suoi ritmi, negli anni di attività delle grandi fabbriche. Due volti di un Novecento che ci siamo ormai lasciati alle spalle. Due tempi, passato e presente, che si intrecciano e sovrappongono.

Con le grandi campiture delle sue inquadrature, l’attento lavoro sulle luci che entrano radenti dai finestroni degli stabilimenti e dai soffitti divelti, Edio Bison crea immagini algidamente surreali, spazi fisici e mentali che l’immaginazione anima facilmente di altre fotografie: le immagini in bianco e nero dei lavoratori nelle loro divise accanto ai macchinari, dei loro gesti capaci e concentrati, del pranzo negli stanzoni delle mense e delle chiacchiere negli spogliatoi, delle catene di montaggio e dei robot. Tra i muri scrostati e le colonne di cemento dei capannoni, nella desolazione di architetture moderniste un tempo imponenti, tornano a vivere cent’anni di storia, generazioni di esistenze. Gli oggetti parlano. Una sedia o un tavolo consunto posti al centro dell’ambiente sottolineano un’assenza, i cartelli di metallo appesi alle pareti ci riportano nella concretezza di un mondo, con le sue regole, i suoi rischi, i suoi tempi; un orologio è sospeso nello spazio e fermo nel tempo e la natura torna a prendere il sopravvento in questi luoghi dimenticati. Nel silenzio risuona il frastuono delle macchine, assordante e alienante, come nei frammenti di vita di fabbrica dei film di Scola e Rossellini.

Sono scenografie teatrali di un paesaggio postumano che è spazio della memoria e insieme dell’oblio, luogo dell’immaginazione e della riflessione, che ci parla di lavoro, fatica, progresso e benessere, lotte politiche e sindacali. Evocano una storia industriale che a Saronno è stata quella del Cotonificio Cantoni, dell’Isotta Fraschini, delle Ceramiche Pozzi e Ginori, dell’impresa Antonio Parma, e che tanti fotografi hanno raccontato in altre mille città d’Italia nel corso dei decenni inseguendo ora il mito della fabbrica, ora quello dell’impresa, ora la denuncia delle condizioni di lavoro. Fotografi industriali, d’agenzia, fotografi dei giornali e degli uffici stampa, ognuno con il suo sguardo, la sua lettura della fabbrica e del proprio tempo, il proprio stile. Migliaia di negativi per lo più dispersi, perduti o archiviati nelle fondazioni delle industrie – l’Ansaldo, la Fiat, la Pirelli, la Breda…; negativi su lastre, pellicole, bianco e nero e colore…

Inserendosi con talento in una tradizione ormai consolidata di fotografia postindustriale, Bison entra in questi luoghi decadenti e cerca le tracce di quello che è stato, lavorando sul colore dà corpo al tramonto di un’epoca, alla fine del mito novecentesco della centralità della fabbrica dispensatrice di benessere economico, alla crisi di un modello di sviluppo, di un’intera società. Ci invita a riflettere su un passato che è ormai archeologia. E così fanno le immagini dello studio fotografico Longoni di una Saronno d’altri tempi, riportandoci nel periodo del boom, del mito del progresso, e ancora più indietro, negli anni del fascismo e della ricostruzione.

I due percorsi narrativi creano un racconto a più voci, un canto e un controcanto denso di riflessioni, immaginari e rimandi. Per chi sa ascoltarlo.

Uliano Lucas

