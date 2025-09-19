Città

SARONNO – Una nuova casa per la comunità sarda del territorio. Domenica 21 settembre alle 10 sarà inaugurata la nuova sede del Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” in via Barsanti 4, uno spazio pensato per custodire e valorizzare le tradizioni isolane a Saronno.

La giornata si aprirà con l’intervento del presidente del circolo Enzo Meloni, che presenterà il percorso compiuto e l’importanza della presenza del sodalizio per i tanti sardi residenti in città e nei comuni limitrofi. A seguire prenderanno la parola le istituzioni: la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, l’assessora al Lavoro della Regione Sardegna Desirèe Manca e il presidente nazionale della Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia) Bastianino Mossa.

Durante l’inaugurazione sarà presentato anche il progetto “Spopolamento della Sardegna”, curato dal presidente Leonardo Marras, accompagnato da un video di approfondimento, prima del tradizionale taglio del nastro.

Non mancherà la musica: la festa continuerà con un’esibizione di folklore sardo, tra balli e sonorità popolari, grazie al gruppo Fanta Folk e al fisarmonicista Gonario Ichonos. La mattinata si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti i presenti.

L’iniziativa, realizzata con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Maria Carta e di diversi partner.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09