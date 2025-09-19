Groane

GARBAGNATE MILANESE – Nel presidio ospedaliero di Garbagnate è stato inaugurato il sistema robotico chirurgico Da Vinci Xi di ultima generazione. Una tecnologia che permette interventi più precisi e meno invasivi, con tempi di recupero più rapidi e maggiori benefici per i pazienti.

Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente della Regione e assessore a bilancio e finanza Marco Alparone, gli assessori regionali Gianluca Comazzi (territorio e sistemi verdi) e Romano La Russa (sicurezza e protezione civile), il presidente della commissione bilancio alla Camera dei deputati Marco Osnato e il direttore generale dell’asst Rhodense Marco Bosio.

Il nuovo strumento rientra nel piano regionale avviato ad aprile 2025 dalla direzione generale welfare, che ha previsto un investimento complessivo superiore a 6 milioni di euro per diffondere la chirurgia robotica in Lombardia. Sono già undici le apparecchiature assegnate ad altrettante asst, tra cui Ovest Milanese, Valle Olona, Fbf-Sacco, Rhodense, Melegnano e Martesana, Lodi, Lecco, Franciacorta (condiviso con Garda) e tre agli Spedali civili di Brescia, con ulteriori dotazioni in arrivo entro la fine dell’anno.

Dopo la formazione del personale presso l’hub di asst Niguarda e l’installazione avvenuta in agosto, il sistema è entrato in funzione l’8 settembre con un primo intervento di prostatectomia radicale. Da allora sono già stati eseguiti 17 interventi, tra cui prostatectomie, colecistectomie, operazioni su patologie di parete e un’emicolectomia. A breve l’attività sarà estesa anche alla ginecologia, con una sala dedicata e programmazione giornaliera.

Il robot Da Vinci Xi unisce informatica, ingegneria e robotica, supportando i chirurghi negli interventi endoscopici e consentendo di ridurre l’invasività. L’obiettivo è rafforzare le competenze dei professionisti locali e garantire un’assistenza di qualità direttamente sul territorio rhodense.

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore al welfare Guido Bertolaso – continua a investire in tecnologie all’avanguardia per elevare la qualità dell’assistenza sanitaria e rendere i nostri ospedali sempre più competitivi. Con l’inaugurazione di questo sistema robotico all’asst Rhodense dimostriamo il nostro impegno per una chirurgia moderna e accessibile, che pone al centro il benessere dei cittadini e il supporto ai nostri operatori sanitari”.

