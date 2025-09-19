Sport

SARONNO – Una domenica con ancora risultati di rilievo a Broni, in provincia di Pavia, per i due convocati della Sc Pedale Saronnese dalla struttura provinciale Tommaso Aleotti e Martina Balestrini, per partecipare al trofeo Lombardia, una gara di grande lustro dove sono impegnati i migliori atleti. Un po’ in ombra Tommaso che ottiene solo un 15 posto ma in compenso Martina ottiene un 6 posto di prestigio, a conferma di essere una delle migliori atlete lombarde, e in questo periodo mostra una forma eccellente.

Mentre a Lurago d’Erba Samuele Volonte’ occupa il secondo gradino del podio perdendo in volata per pochi centimetri la possibilità di aggiudicarsi la gara.

Mauro Fusetti incomincia ad avvicinarsi alle posizioni che contano ottenendo un 7 posto che lascia ben sperare per il futuro. Siamo oramai al termine della stagione mancano ancora 3 gare (l’ultima a Saronno) dove possiamo incrementare il bottino di risultati a conferma di una stagione altamente positiva. Domenica 21 settembre Pedale Saronnese sarà a Gorla Maggiore, gara organizzata da Stefano Zanini ex corridore professionista e attualmente direttore sportivo dell’Astana.

