SARONNO – Idropulitrice in azione sulla tribuna coperta dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno: dopo il periodo di inutilizzo estivo ed in vista del debutto casalingo domenica contro l’Arconatese, big match della seconda giornata del campionato di Eccellenza, i responsabili del Fbc Saronno hanno in questo giorni programmato gli opportuni interventi di pulizia, particolarmente approfondita, per fare in modo che l’impianto sia davvero accogliente per i tifosi.

Dunque, missione compiuta, via dai sedili polvere, smog e ricordini lasciati dai piccioni, e tutto pronto per la partitissima domenicale che si gioca alle 15.30, e che sicuramente richiamerà un folto pubblico. Sarà l’inizio di un tour de force per il Fbc Saronno e per lo stadio: sempre in casa mercoledì sera alle 20.30 i saronnesi incontreranno la Caronnese per la Coppa Italia, e poi per la terza giornata di campionato domenica 28 settembre è previsto Fbc Saronno-Rhodense, insomma nel giro di una settimana al Colombo Gianetti saranno di scena alcune delle più quotate formazioni della categoria.

(foto: idropulitrice in azione sulla tribuna coperta dello stadio cittadino)

