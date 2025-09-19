Eventi

SARONNO – A settembre il Centro per la famiglia dell’ambito di Saronno propone una nuova iniziativa pensata per offrire ascolto e condivisione a chi vive situazioni particolari in famiglia. Nello spazio EduLab di via Galilei prenderà forma il percorso “Cognati in connessione“, tre appuntamenti gratuiti rivolti alle coppie in cui uno dei partner ha un fratello o una sorella con disabilità.

Gli incontri, fissati per il 16, 23 e 30 settembre, dalle 17 alle 19, non saranno un percorso di terapia di coppia, ma un’occasione di confronto autentico. L’obiettivo, come spiegano dal Centro, è favorire uno spazio sano in cui condividere esperienze, riflettere sulle dinamiche familiari legate alla disabilità e dare voce alle emozioni che questa può generare. La proposta è aperta a coniugi o partner dei cosiddetti “siblings”, cioè i fratelli e le sorelle di persone con disabilità.

A guidare le attività saranno la pedagogista Chiara Arrigoni, la psicologa e psicoterapeuta Maddalena Bernasconi e l’educatrice Cristina Baron, professioniste che accompagneranno i partecipanti in un cammino di riflessione e confronto.

Il progetto si inserisce all’interno delle attività di EduLab, realtà che a Saronno comprende due centri socio-educativi per il potenziamento delle capacità personali, servizi per l’autonomia, una comunità-alloggio e lo sportello “Spazio in Famiglia”. L’iniziativa intende sottolineare ancora una volta l’importanza di offrire strumenti di sostegno e occasioni di incontro a chi affronta quotidianamente sfide legate alla disabilità, in un’ottica di crescita e inclusione.

