SARONNO – Nuovi interventi sulla pavimentazione e sulle opere di urbanizzazione interesseranno nei prossimi giorni il quartiere Prealpi con conseguenti variazioni alla circolazione.

Dal 19 al 23 settembre, con giornate di chiusura fissate per il 19, 22 e 23 settembre, via Alliata diventerà area di cantiere nel tratto compreso tra viale Prealpi e via Gobetti. Qui saranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Per permettere lo svolgimento degli interventi sono previsti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, eccetto per i residenti, ai quali sarà consentito il doppio senso di circolazione a monte e a valle della zona interessata. Resterà sempre garantito il passaggio pedonale.

Per quanto riguarda la viabilità, chi percorre viale Prealpi all’intersezione con via Alliata dovrà proseguire diritto in entrambe le direzioni, mentre da via Gobetti sarà obbligatorio continuare verso via Montello/Toti o via Monte Pasubio. Fanno eccezione i residenti e i mezzi di soccorso.

Un secondo cantiere è programmato in via Don Bellavita, nel tratto tra via Volta e via Don Volpi, dove dal 18 settembre al 3 ottobre sono previste opere di urbanizzazione. In questa area scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i civici e saranno possibili restringimenti di carreggiata, senso unico alternato e interruzioni della circolazione, anche totali ma temporanee.

Le modifiche, annunciate dal Comune, hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la regolare esecuzione dei lavori.

