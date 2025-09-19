Città

SARONNO – Continua senza sosta il percorso di rinnovamento e investimento per la qualità degli spazi e dei servizi della piscina comunale di via Miola, gestita da Saronno Servizi. Un impegno costante che si traduce in interventi concreti, pensati per rendere la struttura sempre più moderna, accogliente e all’avanguardia.

Durante l’estate è stato completato il restyling della vasca piccola, un’opera da 30 mila euro che ha interessato pavimentazione, bordo vasca e sfiori. Un lavoro mirato a eliminare dispersioni, migliorare la sicurezza e alzare gli standard qualitativi, offrendo agli utenti un ambiente rinnovato, confortevole e sicuro. Un investimento che guarda non solo al benessere dei nuotatori di tutte le età – dai bambini che muovono i primi passi nell’acqua agli adulti che scelgono la piscina per il tempo libero – ma anche alla sostenibilità: le nuove soluzioni adottate riducono i consumi e i costi di gestione, in linea con le scelte responsabili di Saronno Servizi.

Il rinnovamento non si ferma qui. Tra le novità della stagione 2025/26 spicca la “Palestra Blu”, un format innovativo che ha già conquistato gli utenti. Si tratta di un tapis roulant acquatico che permette di camminare o correre in acqua per sessioni fino a 30 minuti, incluse nel biglietto del nuoto libero. Un allenamento efficace, capace di rinforzare muscoli e circolazione senza stressare le articolazioni, con i benefici unici dell’ambiente acquatico. Una proposta alternativa e già richiestissima, come testimonia la crescita delle iscrizioni.

Grande apprezzamento anche per il pallone pressostatico, attivato dall’inverno 2024 e in grado di trasformare la vasca esterna in uno spazio coperto da ottobre a maggio. Una soluzione green, con sistema di riscaldamento a basso impatto ambientale, che garantisce corsi sempre più frequentati e già sold out. Con i suoi 40 metri per 20, il pallone offre più spazio per allenamenti e nuoto libero, rendendo la piscina di via Miola un punto di riferimento per sport e benessere, non solo per Saronno ma per tutto il comprensorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09