Calcio

SARONNO – Un appuntamento di sport, amicizia e ricordo. Sabato 20 settembre al centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro a Saronno si terrà il Secondo Memorial Andrea Squarna, dedicato allo storico tifoso del Fbc Saronno scomparso.

L’evento, intitolato “Memores Fratris Nostri”, avrà inizio alle 18.30 con un torneo di calcio amatoriale, momento centrale della giornata. Non mancheranno anche convivialità e socialità: birra, cibo, musica e l’occasione per ritrovarsi insieme nel segno della passione sportiva e dell’amicizia che Andrea aveva sempre saputo trasmettere.

Un’iniziativa che unisce lo sport al ricordo, per celebrare la memoria di un volto molto amato della comunità saronnese e del tifo biancoceleste.

