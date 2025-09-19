Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – È stato soccorso in codice giallo un ragazzo di 21 anni rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina, venerdì 19 settembre, in via Asiago. Il giovane era in sella a una moto quando si è scontrato con un’auto poco prima delle 7.45.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un auto infermieristica, insieme agli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella per i rilievi. Dopo le prime cure, il ventunenne è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese. Il giovane, rimasto ferito, è stato soccorso in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non tali da destare preoccupazione per la vita.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09