Città

SARONNO – Tra i tanti ricordi che stanno accompagnando la scomparsa di Franco Turconi, presidente e fondatore di Semplice Terra, c’è anche quello dell’oratorio Regina Pacis, che con lui ha condiviso oltre venticinque anni di collaborazione.

“Non solo doposcuola Oratorio Regina Pacis ricorda con gratitudine Franco Turconi che da più di 25 anni, durante tutto l’anno scolastico, ogni venerdì collaborava con noi – scrivono i responsabili –. Sempre sorridente e motivato, ai tanti ragazzi che ha incontrato ha sempre cercato di trasmettere, oltre alle sue competenze scientifiche, tutto il suo entusiasmo e la sua passione. Ci mancherai! Grazie Franco!”.

Turconi, conosciuto in tutta la città per il suo impegno nel diffondere la cultura del verde e della sostenibilità, sapeva unire competenza e umanità. La sua passione per la natura si accompagnava alla volontà di educare le nuove generazioni, trasformando ogni incontro in un momento di crescita.

Un impegno costante, che lo aveva reso un punto di riferimento educativo e umano: il suo sorriso, la sua disponibilità e il suo entusiasmo resteranno nel ricordo di tanti ragazzi e delle famiglie che in questi anni hanno trovato nel doposcuola un luogo di apprendimento e sostegno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09