SOLARO – Un club del libro… in silenzio. Sembra un paradosso, ma è proprio questa l’idea alla base del Silent Book Club, la nuova iniziativa proposta dal gruppo di lettura LeggerMente insieme alla biblioteca comunale. L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 15.30 e coinvolgerà teenagers e adulti che vogliono vivere la lettura in una forma inedita e sorprendente.

Niente chiacchiere, niente dibattiti: al Silent Book Club ognuno porta con sé il libro che sta leggendo – oppure ne sceglie uno direttamente dagli scaffali – e si concede un momento di lettura condivisa, ma rigorosamente in silenzio. Per rendere l’atmosfera ancora più accogliente, i partecipanti sono invitati a portare anche la propria tazza preferita, da riempire con la bevanda che accompagnerà le pagine.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di Solaro e dell’assessorato alla cultura, vuole offrire un nuovo spazio in cui la passione per i libri diventa un’esperienza collettiva senza bisogno di parole. Un modo diverso per stare insieme, rallentare i ritmi e scoprire storie da leggere fianco a fianco.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] o 0296984399.

