Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Una mattinata di lavoro intenso per la polizia locale guidata dal comandante Antonio Borgo, intervenuta in via Battisti per un incidente che ha coinvolto tre auto e provocato disagi alla circolazione.

L’episodio si è verificato intorno alle 11, quando una Fiat Panda, una Smart e una Ford Fiesta si sono scontrate. A riportare le conseguenze peggiori è stata la conducente della Panda, una donna di 52 anni di Venegono Superiore, soccorsa dalla Croce rossa e accompagnata in codice verde all’ospedale di Tradate.

Sul posto gli agenti del comando di Venegono Superiore hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica e hanno gestito il traffico, reso difficile dalle auto ferme lungo la carreggiata. Fondamentale la collaborazione con i colleghi della convenzione di Castiglione Olona e con la polizia locale di Venegono Inferiore, intervenuti per garantire la viabilità.

