SARONNO – Il saronnese Ludovico Bini, dopo i numerosi successi ottenuti durante gli European Para Youth Games, continua a conquistare straordinari risultati anche all’Eurotalents Development Camp di Havirov in Repubblica Ceca, un torneo finalizzato all’allenamento dei migliori giovani atleti paralimpici di tennistavolo, dove, guidato dal tecnico federale Marco Bressan, si è aggiudicato prima il girone C di qualificazione, battendo per 3-0 l’irlandese Aaron Mellows, per 3-0 la ceca Nela Kemlinkova e per 3-1 l’ungherese Lazar Nyiri-Szabo e poi il primo posto del torneo battendo anche i primi classificati degli altri tre gironi.

Alla competizione organizzata in collaborazione da European Table Tennis Union, Czech Table Tennis Association e International Table Tennis Federation sono presenti 21 atleti under 23 e dieci tecnici, provenienti da ben otto nazioni tra cui il tecnico azzurro Marco Bressan: “Si tratta di una bella occasione di crescita e una buona opportunità per confrontarci con ragazzi e con i tecnici di altri Paesi. Ludovico il primo giorno si è dovuto un po’ ambientare, ma si è comunque allenato bene. L’ho visto sereno e contento di vivere questa esperienza. Sono felice di come sta effettuando l’attività, si vede che ci tiene e cerca di progredire, per diventare un giocatore migliore”.

(Foto da Federazione Italiana Tennistavolo)