TRADATE – Una presenza insolita è stata segnalata ieri mattina sui social: un daino spaventato è stato avvistato intorno alle 6.45 nei campi a ridosso della rotonda tra Tradate e Gorla Maggiore, lungo la Sp 19.

Nel video pubblicato online si vede l’animale correre in tondo, visibilmente disorientato. L’avvistamento ha destato curiosità ma anche preoccupazione, vista la vicinanza con una strada trafficata nelle ore di punta. In questi casi l’invito non può che essere alla massima prudenza per chi percorre la zona, in attesa che l’animale si allontani spontaneamente verso aree più sicure, innanzitutto per lui.

In tutta la zona gli avvistamenti di animali selvatici sono sempre più frequenti.

(foto: un animale selvatico avvistato nella zona)

