VEDANO OLONA – Appuntamento di grande musica a Vedano Olona, dove oggi, venerdì 19 settembre alle 21, si terrà un concerto d’organo nella chiesa parrocchiale di San Maurizio.

Protagonista della serata sarà Marco Cadario, che si esibirà sull’organo Eugenio Maroni Biroldi del 1848, strumento storico di grande valore.

L’iniziativa rientra nel programma del 45° Festival Antichi Organi – Patrimonio d’Europa, ciclo di concerti che si svolge in diverse località della provincia di Varese ed è dedicato alla valorizzazione degli strumenti storici del territorio.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Il festival è sostenuto dal Comune di Vedano Olona, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, da Lati High Performance Thermoplastics e dalla Provincia di Varese, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

(foto archivio)

19092025