Calcio Eccellenza, stasera anticipo Magenta-Caronnese
20 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Anticipo, nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, per la Caronnese che gioca questa sera, sabato, in trasferta contro il Magenta, formazione neo-promossa in categoria.
I rossoblù di Caronno Pertusella vengono dal pari casalingo, senza reti, di domenica scontro contro la neopromossa Besnatese. Si gioca alle 21, con arbitro Enea Cortesi di Bergamo, gli assistenti saranno Elia Cortesi di Bergamo e Domenico Fittipaldi di Monza.
Per la Caronnese si annuncia un tour de force, a seguire è infatti previsto l’impegno di mercoledì prossimo a Saronno contro i locali del Fbc, incontro fondamentale per il passaggio del turno in Coppa Italia.
(foto archivio)