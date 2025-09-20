Saronnese

CISLAGO – Saranno presto sostituite le telecamere di videosorveglianza danneggiate nei giorni scorsi a Cislago. La polizia locale ha infatti predisposto una determina per ripristinare gli impianti colpiti dall’ennesimo episodio di vandalismo, con l’obiettivo di riportare sicurezza in aree particolarmente sensibili del paese.

Tra i casi più recenti figura quello del Giardino Castelbarco, dove un dispositivo era stato colpito a sassate fino a renderlo inutilizzabile. L’apparecchio, installato proprio all’ingresso e già posizionato in alto per scoraggiare simili gesti, non è comunque sfuggito ai vandali. Un altro episodio ha riguardato la piattaforma ecologica, dove i cavi di collegamento di una telecamera erano stati tagliati.

Secondo le ipotesi degli inquirenti, mentre al parco si sarebbe trattato di semplice teppismo, nel caso dell’isola ecologica il gesto potrebbe essere riconducibile a chi cerca di scaricare rifiuti in maniera abusiva o a chi, approfittando della mancanza di controlli, tenta di sottrarre materiale dai container.

Il comune ha deciso di intervenire con urgenza, programmando la sostituzione immediata degli impianti, a conferma della volontà di non abbassare la guardia sul fronte della sicurezza e della tutela del patrimonio pubblico.

(foto d’archivio)

