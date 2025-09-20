news

LAINATE – Una bottiglia di vetro usata come arma improvvisata ha salvato una madre dal tentativo di omicidio da parte del vicino di casa. A compiere il gesto è stata la figlia quattordicenne, che con prontezza ha colpito l’uomo alla testa, riuscendo a fermarlo.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 settembre in un condominio di Lainate. Secondo quanto ricostruito, un 48enne italiano aveva prima staccato la corrente all’appartamento della vicina e poi aveva sfondato la porta d’ingresso. All’interno si trovava una donna di 44 anni, originaria della Repubblica Dominicana, insieme ai figli minorenni. L’uomo, dopo essere entrato, avrebbe cercato di strangolare la donna.

A quel punto la figlia, 14 anni, ha reagito colpendo il vicino con una bottiglia di vetro. Ferito e sanguinante, l’aggressore ha tentato la fuga, ma nel cortile condominiale è stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Rho, chiamati dai residenti che avevano sentito le urla provenire dall’abitazione.

Dopo un primo controllo all’ospedale San Carlo di Milano, l’uomo è stato condotto al carcere di San Vittore. Per lui le accuse sono di tentato omicidio e violazione di domicilio.