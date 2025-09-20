Eventi

GERENZANO – Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento mensile con “Un tè con l’autore“, la rassegna letteraria ospitata a Palazzo Fagnani (via Fagnani 14).

Domenica 21 settembre alle 16.30 sarà protagonista Paolo Colombo, professore di storia all’Università Cattolica di Milano, che presenterà il suo libro Un sogno così. Ad accompagnare l’incontro sarà Ezia Moroni, che introdurrà e intervisterà l’autore. La presentazione sarà arricchita dagli intermezzi musicali di Stefano Berti, Giuseppe Ponzo e Gianluigi Vitali, che renderanno il pomeriggio ancora più coinvolgente.

Un sogno così racconta la vicenda dei genitori di Colombo, due giovani milanesi la cui storia personale si intreccia con quella dell’Italia negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L’ambientazione è il quartiere popolare del Giambellino, a Milano, nel periodo compreso tra il 1952 e il 1958: uno spaccato di vita quotidiana che diventa parte integrante della memoria collettiva del Paese.

Storico e divulgatore, Paolo Colombo è noto per il suo lavoro sul rapporto tra storia e narrazione: oltre a saggi e racconti, collabora con Rai3, Rai Storia e Il Sole 24 Ore, ed è spesso protagonista di incontri pubblici rivolti a un ampio pubblico di non specialisti.

Al termine della presentazione, come da tradizione della rassegna, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale davanti a un tè e a qualche dolce. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Scelag e dalla Pro Loco di Gerenzano, con il patrocinio del comune.

(foto d’archivio)

