Groane

SOLARO – Una memoria che diventa storia condivisa. Sabato 20 settembre, anche il comune di Solaro celebra per la prima volta la “Giornata nazionale dedicata agli Internati Militari Italiani (Imi)”, istituita per ricordare i soldati che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono deportati nei campi di prigionia in Germania e costretti ai lavori forzati.

Gli Imi rappresentano una pagina dura e spesso poco raccontata della storia: circa 650 mila militari italiani catturati dai tedeschi vennero internati con giornate che erano scandite da marce estenuanti, lavori massacranti per l’industria bellica e una razione di cibo insufficiente a sopravvivere. Le pressioni per aderire alla Repubblica Sociale di Salò furono respinte dalla quasi totalità dei prigionieri: meno del 3% accettò, mentre la grande maggioranza preferì dire “no”, pagando con fame, botte, umiliazioni e, in molti casi, la deportazione nei campi di sterminio.

È proprio questo rifiuto a collaborare con il nazifascismo a rendere gli Imi protagonisti di una Resistenza silenziosa ma decisiva: negare uomini all’esercito tedesco significò, di fatto, contribuire alla Liberazione del Paese.

Solaro ha scelto di rendere omaggio a questa memoria ricordando i suoi concittadini che subirono l’internamento: Vincenzo Mantegazza, Enrico Radice e Giuseppe Fusi. Nomi che tornano oggi a vivere grazie ai documenti, alle fotografie e alle testimonianze conservate dalle famiglie. La loro vicenda personale si intreccia con quella di migliaia di altri soldati che, con dignità e coraggio, affrontarono la prigionia scegliendo di non piegarsi.

Il ricordo degli internati solaresi sarà parte di una giornata che non è solo commemorazione, ma anche occasione di riflessione collettiva: un invito a non dimenticare la disumanità dei campi e, al tempo stesso, la forza morale di chi ha saputo resistere.

