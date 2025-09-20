Ieri su ilSaronno: robot chirurgico a Garbagnate, nuova sede per i sardi, bilancio dell’assessore Sasso e cantiere al Prealpi
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 19 settembre, spiccano l’inaugurazione del robot chirurgico all’ospedale di Garbagnate, i cambiamenti alla viabilità nel quartiere Prealpi e l’apertura della nuova sede per la comunità sarda a Saronno. Grande attenzione anche per la piscina cittadina e il ritorno tra la gente dell’assessora Sasso.
L’assessora Sasso torna tra la gente in occasione della Festa delle associazioni, ripercorrendo un anno di attività amministrativa e sottolineando l’importanza dei giovani e dell’inclusione, con riferimento anche alla prima unione civile celebrata in città.
Dai giovani alla prima unione civile: ripresa “tra la gente” per l’assessora Sasso
La comunità sarda di Saronno si prepara a inaugurare domenica la nuova sede del circolo culturale “Grazia Deledda”, un punto di riferimento storico che si rinnova nel segno della condivisione.
Nuova sede per la comunità sarda a Saronno: domenica l’inaugurazione del circolo “Grazia Deledda”
Rinnovata la vasca piccola e in arrivo nuove proposte sportive: la piscina di Saronno si conferma un impianto efficiente e apprezzato, mentre il pallone coperto si avvia verso il tutto esaurito.
Saronno, piscina gioiello di efficienza: rinnovata la vasca piccola, nuove proposte sportive e pallone verso il sold out
All’ospedale di Garbagnate è stato inaugurato il nuovo robot chirurgico Da Vinci Xi, che promette interventi più precisi e meno invasivi, segnando un passo avanti importante per la sanità locale.
Ospedale Garbagnate, inaugurato il robot chirurgico Da Vinci Xi: più precisione e meno invasività per i pazienti
Nel quartiere Prealpi sono partiti due cantieri che comportano modifiche alla viabilità e divieti di sosta, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e la sicurezza della zona.
Saronno, doppio cantiere al quartiere Prealpi: stop alla sosta e viabilità modificata
