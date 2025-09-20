Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 19 settembre, spiccano l’inaugurazione del robot chirurgico all’ospedale di Garbagnate, i cambiamenti alla viabilità nel quartiere Prealpi e l’apertura della nuova sede per la comunità sarda a Saronno. Grande attenzione anche per la piscina cittadina e il ritorno tra la gente dell’assessora Sasso.

L’assessora Sasso torna tra la gente in occasione della Festa delle associazioni, ripercorrendo un anno di attività amministrativa e sottolineando l’importanza dei giovani e dell’inclusione, con riferimento anche alla prima unione civile celebrata in città.

La comunità sarda di Saronno si prepara a inaugurare domenica la nuova sede del circolo culturale “Grazia Deledda”, un punto di riferimento storico che si rinnova nel segno della condivisione.

Rinnovata la vasca piccola e in arrivo nuove proposte sportive: la piscina di Saronno si conferma un impianto efficiente e apprezzato, mentre il pallone coperto si avvia verso il tutto esaurito.

All’ospedale di Garbagnate è stato inaugurato il nuovo robot chirurgico Da Vinci Xi, che promette interventi più precisi e meno invasivi, segnando un passo avanti importante per la sanità locale.

Nel quartiere Prealpi sono partiti due cantieri che comportano modifiche alla viabilità e divieti di sosta, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e la sicurezza della zona.

