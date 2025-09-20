Covid

SARONNO – In aumento, a loicello nazionale, i casi di covid e presto inizierà anche la “tradizionale” epidemia influenzale che si sviluppa in autunno: in Italia le persone col covid sono attualmente circa 3000, anche per “colpa” della nuova variante Stratus, ed in questo contesto i Medici di famiglia tramite la loro associazione di categoria invitano soprattutto gli over 65 a vaccinarsi, contro covid ed influenza.

Per quanto riguarda la zona i dati più “freschi” sono quelli aggiornati al 11 settembre di Regione Lombardia ed indicano un totale di persone in quel momento positive, in ambito regionale, di 563 mentre i ricoverati in ospedale affetti dal covid sono 40, ed 1 è in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia il numero totale dei decessi è arrivato a 48.979, le persone che in Lombardia hanno almeno una volta contratto il virus sono 4 milioni 398 mila e 873.

In ambito locale a Saronno le persone che almeno una volta hanno contratto il virus sono state 16.842 (ovvero il 43.25 per cento dei residenti), a Caronno Pertusella 9.032 (il 42.28 per cento), a Tradate 8.051 (42.76 per cento), a Origgio 4.108 (51.75 per cento). Nel comasco a Lomazzo si è arrivati a 4555 persone che almeno una volta hanno contratto il virus. Nella vicina Brianza ed altomilanese a Cesate 7.246 (50.83 per cento), a Limbiate 15.582 (44.96 per cento), a Cesano Maderno 17.623 (45.28 per cento), a Lazzate 3.671 (47.65 per cento).

