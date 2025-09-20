Comasco

LOMAZZO – Negli ultimi giorni il Comune ha avviato una serie di interventi di manutenzione del verde pubblico, con lavori mirati in più punti del territorio.

I passaggi hanno interessato in particolare piazzale Presena, le aree verdi della scuola primaria e dei parcheggi, l’area di via Liguria, il parco Unità d’Italia e le zone perimetrali del cimitero, comprese quelle dedicate all’area cani.

Gli interventi rientrano nell’attività periodica di cura e gestione del verde urbano, volta a mantenere in ordine gli spazi pubblici e garantire sicurezza e decoro per la cittadinanza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: una delle aree dove è stato sistemato il verde pubblico, a Lomazzo)

19092025