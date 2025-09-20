Città

SARONNO – È ora di spolverare i propri vinili e di far spazio a quelli nuovi. Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 18, torna “Saronno in Vinile”. L’appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, è organizzato dall’Associazione 33&45 con il patrocinio del Comune di Saronno.

Le strade del centro, e in particolare corso Italia, accoglieranno 15 gazebo dove cultori, collezionisti e affezionati dei microsolchi proporranno dischi, materiale fonografico, cd, dvd, libri, gadget, opere d’arte a tema musicale, merchandise e memorabilia. Un vero e proprio vinyl & music market ad accesso libero, adatto a tutti: dal collezionista più raffinato al semplice curioso, dal maniaco della seconda mano fino a chi è sempre in cerca di buoni affari.

Un’attenzione speciale è riservata ai giovanissimi che stanno scoprendo la passione per il vinile e per il vintage. Non mancherà la possibilità di portare i propri dischi per proporli in scambio con gli espositori. La cornice del centro cittadino offrirà inoltre bar e aree ristoro nelle immediate vicinanze.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà sotto i portici di piazza De Gasperi.

Contatti e aggiornamenti: [email protected], www.fieradeldisco.com Per informazioni telefoniche: 388 8262495.

