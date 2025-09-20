Saronno, lunedì 22 settembre corteo in centro per lo sciopero generale per Gaza
20 Settembre 2025
SARONNO – Lunedì 22 settembre alle 9.30 partirà da piazza Libertà un corteo per le vie del centro cittadino in occasione dello sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base (Usb).
La manifestazione locale, organizzata dal coordinamento 4 passi di pace, si inserisce nella giornata nazionale di mobilitazione che coinvolgerà diverse città italiane. A Saronno, l’appuntamento prevede la partenza da piazza Libertà con un presidio e la successiva marcia per le vie del centro.
Gli organizzatori sottolineano che l’iniziativa ha l’obiettivo di far sentire la propria voce contro la guerra in corso in Palestina, contro la fornitura di armi a Israele e a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che promuove la solidarietà verso la popolazione palestinese.
La mattinata di mobilitazione potrà proseguire, per chi lo desidera, al presidio pacifico alle 1030 organizzato dal Comitato Antifascista di Busto Arsizio davanti alla sede della Leonardo di Samarate, un’iniziativa collegata che richiama l’attenzione sulle forniture militari e sul tema della pace.
