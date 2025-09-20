Città

SARONNO – L’associazione Culturalmente&Musicalmente, in collaborazione con l’associazione 21zero47, inaugura domenica 21 settembre, in Sala Nevera, sita a Saronno in viale Satuario 2, la Mostra dal titolo “Memorie di colori e versi”, in ricordo dell’artista Patrizia Mangano.

Originaria di Roma, Patrizia si trasferisce a Saronno negli anni ‘80, dove si dedica con continuità all’attività pittorica e alla formazione, tenendo corsi di pittura per l’associazione culturale Arci. Parallelamente, approfondisce la decorazione d’interni e la tecnica del trompe l’oeil, sviluppando uno stile personale che unisce rigore tecnico e sensibilità artistica. Nel 2008 realizza la pittura della Santa sulla parete di Vicolo Santa Marta a Saronno, lasciando un segno tangibile della sua arte nello spazio urbano.

La sua attività artistica comprende anche collaborazioni con realtà aziendali e istituzionali. Tra le più significative si ricorda quella con la storica Illva di Saronno che, nel 2015, le affida la creazione ex novo dell’immagine dell’Amaro Zucca per il mercato estero: il progetto si concretizza in tre manifesti capaci di esprimere al tempo stesso l’arte e l’italianità del prodotto. Contribuisce al progetto di riqualificazione di Piazza Amendola a Saronno con il progetto dell’Urbanismo tattico: un impegno concreto per la sua città. Accanto alla carriera artistica, Patrizia ha vissuto con passione un forte impegno civile e politico. Significativa la sua presenza a sostegno dei diritti delle donne, con la collaborazione a manifesti e iniziative per l’8 marzo e per la Festa della Liberazione.

Al centro della sua ricerca pittorica rimane sempre l’attenzione ai dettagli, frutto di una formazione solida basata sullo studio delle tecniche e dell’anatomia, del movimento e della luce nelle composizioni di ornato e della figura. Il processo creativo per lei era un continuo perfezionamento: raramente un’opera rimaneva nella sua prima stesura, perché amava rielaborarla fino a raggiungere la precisione e l’armonia che rispecchiavano i suoi elevati standard.

Patrizia ci lascia nel 2024. “Le figlie raccontano di lei come una Donna solare, entusiasta e piena di energia e capace di trasmettere vitalità e coraggio a chiunque la incontrasse. La sua creatività non si esprimeva solo nelle opere, ma anche nel modo di vivere, sempre aperto al confronto, al sorriso e all’ottimismo. Forte e combattiva, ha affrontato ogni sfida con passione, senza mai rinunciare ai suoi ideali né alla gioia della condivisione. È stata una presenza luminosa: artista raffinata, ma anche mamma amorevole e donna di grande umanità, capace di lasciare un segno profondo tanto nell’arte quanto nella vita delle persone”

Il Vernissage di domenica 21 settembre inizia alle 10.00 con un momento poetico a cura della socia e consigliera nonché stimata poetessa Antonella Monti.

Prosegue alle 16 con la presentazione del libro “la Velocità del colore” di Celestino Ostini in dialogo con Mariassunta Miglino. Ostini è un Saronnese doc, allenatore storico dell’associazione di ciclismo” Pedale Saronnese” ed oggi nonno felice di 4 nipoti, si diletta a scrivere, regalando tratti di una Saronno inedita, ricca di spunti di riflessione.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre domenica dalle 9 alle 12.30.

