SARONNO – Sarà inaugurata oggi pomeriggio, sabato 20 settembre alle 17, la mostra fotografica “Segni e tracce, il mondo di ieri a Saronno”, allestita nella sede storica del Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese.

L’esposizione propone 72 fotografie che raccontano la memoria civile e industriale della città nel Novecento, dagli anni Trenta al boom economico fino al periodo postindustriale. Gli scatti, 36 del fotografo Edio Bison e 36 dell’Archivio Longoni (concessi dalla famiglia Ceriani), intrecciano le immagini delle aree industriali dismesse con fotografie storiche della comunità, organizzate in sei sezioni dedicate a trasformazioni urbanistiche, attività agricole e commerciali, prime industrializzazioni, manifestazioni pubbliche, sport e carnevale. I testi sono a cura del fotoreporter Uliano Lucas.

La mostra è promossa da Saronno Città dei Beni Comuni con il patrocinio del Comune di Saronno, il sostegno di Ferrovienord e la collaborazione del Mils. Sarà aperta al pubblico nei weekend del 20-21 e 27-28 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, con ingresso libero. Scuole e gruppi potranno prenotare visite guidate nei giorni feriali al numero 338 3530921.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria industriale e produttiva della città, già avviato con il recupero dell’archivio Ex Pretura e le mostre sull’area Ex Isotta Fraschini. Numerosi i ringraziamenti e i riconoscimenti arrivati dai promotori: il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il patrimonio culturale del territorio, la sindaca Ilaria Pagani ha espresso l’orgoglio dell’amministrazione per aver sostenuto l’iniziativa, mentre il presidente del Mils Arnaldo Siena ha ricordato la storica intesa con Ferrovienord e la volontà di riproporre in futuro uno spazio museale rinnovato al servizio della comunità.

QUI IL COMMENTO DI ULIANO LUCAS

