SARONNO – Giornata difficile quella di lunedì 22 settembre per i pendolari e per chi utilizza i mezzi pubblici: è stato infatti proclamato lo sciopero generale nazionale che coinvolgerà sia Trenord sia le linee di trasporto gestite da Stie.

Una giornata di mobilitazione voluta dall’Unione sindacale di base (Usb) e dalla Confederazione unitaria di base (Cub) a cui si sono uniti il Sindacato generale di base e l’Unione sindacale italiana. Le proteste sono indette per manifestare la solidarietà delle lavoratrici e dei lavoratori, così come di studenti e studentesse con la popolazione palestinese sotto assedio a Gaza, contro lo sterminio e la fornitura di armi ad Israele e a sostegno della Global Sumud Flotilla,

Per quanto riguarda Trenord, la mobilitazione potrà causare cancellazioni e ritardi lungo le linee del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e della lunga percorrenza. Lo sciopero sarà attivo per l’intera giornata, dalle 00 alle 23. Saranno comunque garantite alcune corse nelle fasce orarie di maggiore affluenza: tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Confermato inoltre che i treni in partenza domenica 21 settembre entro le 23.59 e con arrivo previsto entro le 00.59 del giorno successivo viaggeranno regolarmente fino a destinazione. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, verranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Stabio e Malpensa.

Disagi anche sul fronte del trasporto locale: le segreterie nazionali Usb hanno annunciato l’adesione allo sciopero da parte del personale Stie. Le corse extraurbane e urbane nelle tratte tra Busto Arsizio, Saronno, Legnano e Rho saranno garantite solo nelle fasce 5.30-8.29 e 12.30-15.29, mentre a Seregno i bus urbani circoleranno nelle fasce 6-8.59 e 12-15.59. Per il personale di terra, d’ufficio, officina e lavaggio lo sciopero interesserà l’intero turno, con il rispetto dei servizi minimi laddove previsto dalla legge.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Trenord e sui canali aziendali, oltre che tramite gli avvisi sonori nelle stazioni e i monitor informativi.

